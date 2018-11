Vliegende motorfiets is nu te koop

Geen achtervolgingsscène zo spannend als die in Star Wars: Return of the Jedi waarin Luke Skywalker demonstreert dat hij niet alleen handig is met een lightsaber, maar ook aardig weg kan op een speeder bike. Die laag over de grond zoevende motor lijkt wel de inspiratiebron voor Alexander Atamanov. De Russische ondernemer is al enkele jaren bezig om hoverbikes te bouwen. Het zijn eigenlijk groot uitgevallen drones waar mensen op kunnen zitten.

Hoversurf beweert dat de vliegende motorfietsen in elk geval in Amerika wettelijk zijn toegestaan. Er zou niet eens een speciaal rijbewijs of vliegbrevet voor nodig zijn, want de hoverbikes worden daar bestempeld als Ultralight Aircraft. In Dubai worden ze inmiddels getest door de plaatselijke politie. De hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten investeerde een onbekend bedrag in de start-up. In Nederland is het gebruik van een dergelijk vervoermiddel op dit moment niet toegestaan.