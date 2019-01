Vliegende taxi voor treinpassagiers: de Zwitserse spoorwegen zien het wel zitten

VideoDe Zwitserse spoorwegen willen dat vliegende taxi’s treinpassagiers gaan vervoeren van en naar het station. Het spoorwegbedrijf SBB (Schweizerische Bundesbahnen) is hierover in gesprek met het in München gevestigde Lilium GmbH, dat bezig is met de ontwikkeling van zo'n vliegende taxi.

De elektrisch aangedreven Lilium Jet stijgt verticaal op, waardoor hij geen landingsbaan nodig heeft. Lilium meldt dat de Jet volledig elektrisch is, een snelheid kan halen van 300 km per uur en minder geluid maakt dan een motorfiets. De actieradius is 300 km.

De luchttaxi verbruikt een vergelijkbare hoeveelheid elektriciteit als een elektrische auto. ,,Hij heeft een accu die je in elke Tesla aantreft’’, zei de CEO in 2017 tegen The Verge. De taxi biedt ruimte aan vijf passagiers.

Parachute

De Jet bevat twaalf welvingskleppen, met elk drie elektrische straalmotoren. Wanneer een of meerdere motoren uitvallen, kan het toestel alsnog veilig landen, dankzij het verticale opstijgen en dalen. En als laatste redmiddel heeft de luchttaxi altijd nog een parachute aan boord.

De onderhandelingen tussen het techbedrijf en de SBB zijn nog gaande, dus het is nog niet bekend of en zo ja wanneer de luchttaxi’s beschikbaar komen. Daarnaast hebben meerdere Zwitserse politici zich negatief uitgelaten over de plannen, meldt persbureau Bloomberg. Zij vinden dat het spoorwegbedrijf zich alleen met het spoor moet bezighouden en niet met dit soort projecten.