Vliegensvlug van A naar B met deelauto van sprinter Usain Bolt

Dit autostoel­tje houdt zélf je kind in de gaten

20 mei Iedere automobilist met een baby of peuter in een kinderzitje op de achterbank weet hoe onrustig dat kan zijn. ‘Ik hoor niks meer, gaat het wel goed? Waarom huilt hij nou? Waarom is hij zo onrustig?’ Maar even omdraaien om te kijken of alles goed gaat is voor de bestuurder niet alleen ongemakkelijk, maar ook gevaarlijk. Een nieuw, innovatief kinderzitje maakt hieraan een einde.