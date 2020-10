Volkswagen maakt eerste prijzen ID.4 bekend: vanaf €47.340

Video Lijnbus rijdt het water in: chauffeur en twee passagiers naar ziekenhuis

25 september In Brugge is donderdag een bus van openbaarvervoerbedrijf De Lijn in het water beland. De chauffeur en twee passagiers werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Waarschijnlijk moest de bus uitwijken voor een aankomend voertuig, zo is op camerabeelden te zien.