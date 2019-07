Volkswagen roept wereldwijd 33.751 busjes terug wegens brandgevaar

Audi A1 en Fiat 500 bijna niet terug te vinden na diefstal

16 juli In de eerste zes maanden van 2019 is het aantal gestolen personenauto’s licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Er werden in totaal 3606 auto's gestolen, dat zijn er 36 minder dan in diezelfde periode in 2018. Vooral de Audi A1 en Fiat 500 stijgen in populariteit bij het dievengilde en wat nog erger is: ze zijn bijna niet terug te vinden.