Volkswagen Tiguan (2007-2016): veelzijdige SUV

AD Aankoopadvies: Volkswagen Tiguan, 2007-2016, 5N

• De distributieketting is gevoelig voor oprekken. Hierdoor kan behoorlijke motorschade ontstaan.

• De zuigerschraapveren zijn een probleem, deze functioneren niet waardoor de zuigers zich in de cilinderwand vreten. Hier is een modificatie voor, maar deze is prijzig. Indicatie voor dit probleem is een hoog olieverbruik.

• De DSG-transmissie is niet vrij van problemen. Op sommige markten heeft de Tiguan er een garantie-uitbreiding voor gekregen. Dit geldt niet voor de Nederlandse markt. Controleer of de DSG-automaat schokvrij en soepel schakelt, niet slipt en makkelijk oppakt. De zestraps DSG (geleverd op de Tiguans met sterkere motoren) heeft er minder last van, maar ook bij deze is het zaak om goed te controleren.

• Het ‘Dual-mass’ vliegwiel bij Tiguans met DSG kan erg gevoelig zijn voor overbelasting. Denk aan het trekken van een zware caravan.

• De 2.0 TDI is in principe een uitstekende motor, maar wel betrokken bij het dieselgate schandaal. Hier is een softwarematige aanpassing voor gedaan, maar het zorgt niet voor een betere rijbeleving: er zijn veel klachten bekend over vermogensverlies, meer motorgeluid en een hoger verbruik.

• De 2.0 TSI-motoren, met name bij de eerste serie, kunnen veel olie verbruiken.

• Controleer het oliepeil, dit kan namelijk behoorlijk stijgen in sommige gevallen. Het is een teken dat de koppakking inwendig lekt. Direct repareren is noodzakelijk.

• Sommige Tiguans staan op grote 19” velgen. Die zien er erg fraai uit, maar zijn niet bevorderlijk voor het comfort.

• Bij de Tiguan van voor de facelift kan het zijn dat de knoppen en panelen beschadigd zijn door krassen. Het is verder geen issue, maar het ziet er niet zo ‘premium’ uit.

• De Tiguan is een crossover met beperkte off-road kwaliteiten, dus controleer de bodem op eventuele beschadigingen.

• Het is raadzaam om bij de elektronische handrem meerdere malen te proberen of hij goed loslaat. Soms blijft hij wat hangen, zodat de koppeling overbelast raakt.

Aanbod en prijzen

De eerste generatie Tiguan was een verkoopsucces en dat zie je terug in de verkoopcijfers. Van het ruime aanbod aan occasions heeft de meerderheid een benzinemotor, ook dieselmotoren zijn behoorlijk vertegenwoordigd. Een behoorlijk aantal Tiguans heeft een automaat.

Een Volkswagen Tiguan rijden kan al vanaf zo’n 9.000 euro. Voor dat geld vind je pre-facelift exemplaren, uitgerust met dieselmotor en een relatief hoge kilometerstand. Veel Tiguans zijn vrij luxe uitgevoerd, maar let op: een groot deel van de uitrusting was optioneel, dus er zijn ook exemplaren die extreem kaal zijn. De duurste Tiguans zijn jonge exemplaren met 1.4 TSI motor en zeer rijke uitrusting, waaronder het ‘R-Line’ sportpakket, automaat, panoramadak, groot navigatiesysteem en vierwielaandrijving. Deze zijn te vinden vanaf zo’n 30 mille.

Profiel

Volkswagen was er met de Tiguan vroeg bij. De compacte crossover stond namelijk al vanaf 2007 bij de Volkswagen-dealers. Het was daarmee een van de eerste Europese crossovers in dit segment, nadat met name Japanse merken hadden aangetoond dat een compacte crossover met reguliere techniek uit een personenauto goed in de markt ligt. In technisch opzicht is de Tiguan minder uniek.

De auto staat op het PQ35-platform waar bijvoorbeeld de Seat Altea, Volkswagen Jetta en Audi A3 ook op staan. Aanvankelijk was de Tiguan leverbaar met slechts twee motoren: een 1.4 TSI met 150 pk en een 2.0 TDI met 140 pk. Beide waren uitgerust met ‘4Motion’-vierwielaandrijving. Dit systeem werkt met een haldex-koppeling.

In tegenstelling tot andere Volkswagens was de Tiguan niet leverbaar als Trendline, Comfortline of Highline. In plaats daarvan was er keuze uit uitvoeringen als de ‘Trend & Fun’, ‘Comfort & Design’, ‘Sport & Style’ en Track & Field’. Met de jaren werd het gamma van de Tiguan uitgebreid. Zo kwamen er varianten met enkel voorwielaandrijving en twee 2.0 TSI-motoren met 170 pf 200 pk. Die laatste twee hebben altijd vierwielaandrijving. Ook kwam er na verloop van tijd een 110 pk en 170 pk sterke variant van de 2.0 TDI dieselmotor.

In 2011 werd de hele range gefacelift. Naar Volkswagen-maatstaven was het een zeer ingrijpende update. Het gehele front is nu een stuk strakker en loopt zo keurig in lijn met de nieuwe designtaal van Volkswagen. In 2012 wordt de Tiguan ‘R-Line Edition’ gelanceerd. Deze is in principe niet sneller dan andere Tiguans, maar ziet er wel sneller uit dankzij grote velgen, dikkere bumpers en een dakspoiler. In 2013 wordt de automaat ook leverbaar voor de Tiguan met voorwielaandrijving, zij het enkel voor de 1.4 benzine.