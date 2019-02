Volkswagen voert winst op tot ruim 12 miljard

Vraag & Antwoord Verlengen rijbewijs tijdig aanvragen

23 februari In deze rubriek kwam laatst de verlenging van het rijbewijs voor oudere automobilisten aan de orde. Mijn advies is om tijdig in actie te komen. Ik heb om medische redenen een beperkt geldig rijbewijs en uit ervaring weet ik dat de achterstanden bij het CBR inmiddels zo hoog zijn opgelopen, dat de aanvraag uiterlijk een half jaar van tevoren gedaan moet worden. Is de uitslag positief, dan blijft die nog het hele jaar geldig. -J.T.F. Burger