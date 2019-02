Volkswagen wil nog veel meer elektrische auto's maken. En ook goedkopere

Het eerste model, de Volkswagen ID Neo, wordt eind dit jaar gepresenteerd en is begin volgend jaar - ook in Nederland - te koop. Christian Senger, de baas van Volkswagens onderdeel dat verantwoordelijk is voor de productie van elektrische auto’s, zei tijdens een evenement in Dresden dat zijn bedrijf in de komende jaren naar verwachting 15 miljoen elektrische auto’s zal produceren, meldt persbureau Bloomberg. Dat is volgens Senger een toename van vijftig procent ten opzichte van een eerdere doelstelling. Dit vormt de eerste golf aan elektrische auto’s die het Duitse bedrijf zal uitbrengen.