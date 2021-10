Volkswagen zou overwegen tienduizenden banen te schrappen

Het autoconcern zou meerdere scenario’s hebben geschetst. Een daarvan zou een zeer stevige ingreep behelzen. Een woordvoerder van Volkswagen liet in een reactie weten dat er geen twijfel is dat de autobouwer het concurrentievermogen van zijn grote fabriek in Wolfsburg moet aanpakken. Maar de discussie hierover zou nog aan de gang zijn en er zouden nog geen ‘concrete scenario’s’ zijn.