Volvo: elektrische auto's krijgen meer dan 1000 kilometer rijbereik

Volvo wil al binnen enkele jaren het rijbereik van elektrische auto's vergroten naar meer dan 1000 kilometer. Dat moet nog ruim voor 2030 realiteit worden dankzij een nieuwe generatie solid-state-accu's. Verder zullen Volvo's in toenemende mate het werk van de bestuurder uit handen nemen. De nieuwe XC90, die volgend jaar debuteert, neemt het voortouw en wordt de eerste Volvo met een in het dak geïntegreerde lidar (laserradar).

Zo'n lidar is volgens het merk essentieel om auto's zelfstandig veilig te kunnen laten rijden. ,,Camera's laten het soms afweten door slecht zicht en in complexe verkeerssituaties schiet de werking van een radar tekort”, aldus Mats Moberg, directeur onderzoek en ontwikkeling bij Volvo. ,,Een lidar is niet goedkoop, maar onmisbaar als je de veiligste auto wilt maken”, meent ook Håkan Samuelsson, de topman van Volvo.

In de nieuwe XC90 kan de bestuurder straks op snelwegen het stuur uit handen geven aan de automatische piloot. Dit autonome rijden wordt mogelijk door een nieuwe generatie digitale navigatiekaarten in HD-kwaliteit, camera's, radars, ultrasone sensoren en lidar, maar ook door software die Volvo in toenemende mate zelf wil ontwikkelen.

Uiteindelijk moeten de auto's meer dan 300 meter ‘vooruit kunnen kijken’ om gevaren te herkennen. De nieuwe technologie maakt het mogelijk om tot op een centimeter gedetailleerd de omgeving in beeld te brengen. Ook krijgen de computers in de nieuwe Volvo's meer rekenkracht en een eigen besturingssysteem. Voor het infotainment blijft Volvo Googles Android als besturingssysteem gebruiken.

Zelflerend

De nieuwe technologie is niet alleen bedoeld om de auto's autonoom te laten rijden, maar is ook veiliger. De soft- en hardware wordt tevens ingezet om in te grijpen als de bestuurder het laat afweten. Zo gaat de auto zichzelf in veiligheid brengen als de bestuurder om welke reden dan ook niet meer in staat blijkt om de auto te bedienen. Uit dat oogpunt zullen twee camera's de bestuurder voortdurend in de gaten houden, terwijl ook sensoren in het stuurwiel bewaken dat de chauffeur alert blijft.

Verder zal steeds meer gebruik worden gemaakt van kunstmatige intelligentie: de auto gaat zelf leren om veiliger te rijden. En Volvo gaat de data van ongevallen met Volvo's wereldwijd verzamelen en analyseren, zodat de software in de auto naar aanleiding van ervaringen in de praktijk continu kan worden aangepast. Dit wordt mogelijk door zogenaamde over-the-air-updates: het gebeurt online en volledig automatisch zonder dat een bezoek aan de werkplaats nodig is.

Het vandaag onthulde studiemodel Concept Recharge licht een tipje van de sluier op van hoe de toekomstige Volvo's eruit gaan zien. Doordat een platform voor uitsluitend elektrische auto's wordt ontwikkeld, krijgen de auto's een volledig vlakke vloer. En centraal in het interieur prijkt een verticaal gepositioneerd, 15 inch-beeldscherm.

Volvo wil dat solid-state-batterijen de huidige lithium-ion-batterijen in elektrische Volvo’s gaan vervangen. De ‘vaste-stof-batterij’ is minder brandgevaarlijk. Het elektrolyt hierin is niet vloeibaar, zoals bij lithium-ion. Bijkomend voordeel is dat deze batterij geen kobalt, nikkel of mangaan bevat. Met deze nieuwe generatie batterijen moet vóór 2030 een actieradius van meer dan 1000 kilometer mogelijk zijn, belooft Volvo.

Volledig scherm Zo wordt de lidar, de laser-radar, straks ingebouwd in het dak van de nieuwe Volvo XC90. © Reuters

