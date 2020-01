‘Volvo maakt ook de XC90 volledig elektrisch’

Volvo heeft net een iets opgefriste versie van de XC90 uitgebracht. Die is alleen verkrijgbaar met een brandstofmotor of als plug-in hybride. Over twee jaar lanceert Volvo een geheel nieuwe XC90 en die zal met een volledig elektrische aandrijflijn leverbaar zijn. Volvo blijft zich overigens beperkten tot het bouwen van auto’s die met meerdere aandrijflijnen leverbaar zijn. Polestar, dat net als Volvo een dochteronderneming van het Chinese Geely is, specialiseert zich in auto’s die uitsluitend met een elektrische aandrijflijn verkrijgbaar zijn en daar ook specifiek voor zijn ontwikkeld.

Accupakketten

Het nieuws dat er een elektrische XC90 komt, kwam in de wereld doordat het Amerikaanse dagblad The Post and Courier meldde dat Volvo accupakketten gaat assembleren in een fabriek in Ridgeville (South Carolina). Deze accu’s zijn bedoeld voor de volledig elektrische XC90. Volvo kiest ervoor om de accupakketten in de VS te ontwikkelen omdat de transportkosten dan lager zijn. Dit zou betekenen dat de nieuwe XC90 in de VS zal worden gebouwd. Geen gekke gedachte: ook BMW en Mercedes verkiezen tegenwoordig de VS voor grootschalige productie van hun SUV's.