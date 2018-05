Voor 600.000 Mercedessen dreigt een terugroepactie

Europese tolweg betaal je straks per meter en per microgram vervuiling

24 mei Weggebruikers gaan straks op tolwegen in heel Europa betalen naar rato van het gebruik van de weg en de veroorzaakte vervuiling. Dag- of weekvignetten verdwijnen. Voor vrachtverkeer (inclusief bussen) gaat dat systeem per 2023 in, voor personenverkeer in 2026.