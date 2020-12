Voor deze dure auto betaal je minder bijtelling dan voor een Tesla Model 3

Veel grote autofabrikanten zijn al jaren bezig met de onwikkeling van waterstofauto's, maar alleen Toyota (Mirai) en Hyundai (Nexo) durfden het tot nu toe aan om een kant en klaar productiemodel op de markt te brengen. Moedig, want zeker toen de eerste Mirai op de markt kwam, was de positie van Toyota vergelijkbaar met een verkoper van zonnecellen op de achterkant van de maan.

Lees ook Mirai 2.0: waarom Toyota nog wél in waterstof gelooft

Inmiddels zijn er tankstations voor waterstofauto’s in Nederland. Niet veel, maar ze zijn er en er komen er meer. Goed nieuws voor Toyota, dat inmiddels al zijn tweede generatie Mirai presenteert. En Toyota is trots, want de prijs van de tweede generatie is gedaald van 81.095 naar 65.995 euro. Daarmee zet Toyota de 83.995 euro kostende Nexo compleet buitenspel. Toch is de prijsdaling een stuk minder dan verwacht, want ruim twee jaar geleden verkondigde het Japanse merk nog dat het dit jaar al een waterstofauto aan zou kunnen bieden voor 40.000 euro.

Volledig scherm Toyota Mirai. © RV

Toyota tankt

Zover is het dus niet gekomen, maar toch is er reden tot juichen. Want wanneer je in de Randstad woont, zit je altijd op beperkte afstand van een waterstofpomp. Inmiddels telt Nederland er tien en binnen vijf jaar komen er naar verluidt nog 20 bij. Ook is de actieradius van de Mirai enorm toegenomen. Deze bedraagt nu 650 kilometer in plaats van de 550 van zijn voorganger. Toyota regelt zelfs voor je dat je auto wordt afgetankt wanneer de bodem van je waterstoftank in zicht komt. Deze service is standaard op de Mirai Launch Edition en geldt voor autorijders in een straal van 50 kilometer van een waterstoftankstation.

De nieuwe Mirai oogt een stuk beter dan zijn voorganger, die er volgens sommigen uitzag als een aangespoelde walvis. En er zijn meer voordelen. Doordat de nieuwe is gebouwd op een ingekort onderstel van de Lexus LS, werd het ruimte-aanbod vergroot. Dat mocht ook wel, want op de achterbank van zijn voorganger konden slechts twee personen plaatsnemen. Toch houdt het achterin qua ruimteaanbod nog steeds niet over. De middelste passagiers hebben last van de brede middentunnel en ook de hoofdruimte is onvoldoende voor een auto in deze klasse. De Mirai voelt af en toe wat blikkerig aan, zoals wel vaker bij Japanse auto’s, maar de algehele kwaliteitsindruk is goed.

Volledig scherm Toyota Mirai. © RV

Waterdamp

Voor de goede orde, een auto op waterstof is ook een elektrische auto, maar dan zonder oplaadkabel waar de hond van de buren tegenaan heeft gepiest en die je in je nette pak op moet rollen om in de kofferbak te leggen. De Mirai rijdt op waterstof (H2), die in zijn brandstofcel reageert met zuurstof (O2), zodat er elektriciteit wordt opgewekt. Daarmee wordt een elektromotor aangedreven, die op zijn beurt de achterwielen aandrijft. Tanken duurt drie minuten en uit de uitlaat komt zuivere waterdamp.

Wel zijn auto's die rijden op waterstof minder efficiënt dan elektrische auto's. Ook is de Mirai net zo schoon of vervuilend als de stroom waarmee de waterstof wordt gemaakt. Hiervoor is namelijk ook stroom nodig en wanneer dat wordt gedaan met stroom van een aardgas- of steenkoolcentrale, schiet het niet op. Hoewel, net als bij elektrische auto's ben je dan alsnog lokaal niet vervuilend onderweg, iets wat de luchtkwaliteit in binnensteden verbetert ten opzichte van auto's met een verbrandingsmotor.

Volledig scherm Toyota Mirai. © RV

Grondstoffen

Rijden met de achterwielaangedreven Mirai is een waar genoegen. De auto is niet supersnel of sportief, maar wel stil en comfortabel. De zitpositie is nu een stuk lager, wat een sportievere indruk geeft. Een racemonster is het niet met zijn 174 pk sterke motor. Ook de sprint van 0-100 km/u in 9,2 seconden geeft geen aanleiding voor verkeerslichtsprintjes met een Tesla. De 1920 kilo wegende Mirai is een keurig rijdende auto, maar niet meer dan dat. De besturing is wat vaag, het onderstel ietwat wollig en wanneer je het gaspedaal indrukt, duurt het even voor de motor reageert. Heel wat anders dan bij een elektrische auto, die er meteen vandoor schiet wanneer je het 'stroompedaal’ intrapt.

Tanken kost zo'n tien euro per kilo waterstof, waardoor je met een volle tank voor 50 euro zo'n 650 kilometer kunt rijden. Dat tanken duurt zoals gezegd net zo lang als bij een gewone auto. Een ander voordeel van waterstof, is dat deze auto's qua prestaties veel minder beïnvloed worden door de weersomstandigheden. Ook bij vrieskou presteert de Mirai uitstekend. En in tegenstelling tot puur elektrische auto’s hoef je geen enorm accupakket mee te zeulen, dat ook een groter beroep doet op grondstoffen en ooit gerecycled moet worden.

Volledig scherm Toyota Mirai. © RV

Maart 2021

Maar zoals zo vaak bij dit soort auto's, is de keuze voor deze nieuwe vormen van mobiliteit vaak subsidiegedreven. Qua bijtelling is de Mirai zeer interessant, want voor waterstofauto’s geldt geen drempelwaarde, terwijl bij elektrische auto's de bijtellingskorting vanaf 1 januari slechts geldt tot een bedrag van 40.000 euro. Bij de Mirai heeft de lage bijtelling van twaalf procent echter betrekking op het volledige bedrag. Dat leidt tot een netto bijtelling van 241 euro per maand. Ter vergelijking: voor de goedkoopste Model 3 betaal je volgend jaar 280 euro bijtelling per maand. Helaas is het nog even wachten op de Mirai, want de auto is pas leverbaar in maart volgend jaar.

Volledig scherm Toyota Mirai. © RV

In Nederland rijden iets meer dan 200 auto’s rond op waterstof. Die kunnen op dit moment op maar zes plekken waterstof tanken, te weten: Delfzijl, Arnhem, Rhoon, Helmond, Den Haag en Eindhoven. Wel zijn er 13 stations in ontwikkeling. Daarbij is nog niet echt sprake van een goede verdeling, want de meeste worden ontwikkeld in Noord- en Zuid-Holland. Over vijf jaar moet het aantal waterstofstations zijn uitgebreid tot 30.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.