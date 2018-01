Voorbereidingen VW Golf 8 in volle gang

De Volkswagen Golf is nog altijd een van de belangrijkste auto's van het VW-concern. In Wolfsburg – in de grootste autofabriek van Europa – worden momenteel 2.000 Golfs per dag gebouwd. Wereldwijd is het model nog altijd ongelofelijk populair: hij wordt in 108 landen geleverd en sinds 1974 verkocht Volkswagen al meer dan 35 miljoen exemplaren.