Voorlopig geen maximumsnelheid op Duitse Autobahn

Een maximumsnelheid op de Duitse Autobahn lijkt ver weg. Na de Bondsdag heeft vandaag ook de Bondsraad, met vertegenwoordigers van de deelstaten, een voorstel weggestemd om een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur in te voeren.

Op grote delen van de Duitse snelwegen geldt geen snelheidsbeperking. Al jaren wordt er gediscussieerd over een snelheidsbegrenzing vanwege het milieu en de verkeersveiligheid. In het voorstel aan de Bondsraad werden ook de regels in de rest van Europa en het lagere brandstofgebruik als argumenten genoemd.

In oktober stemde een ruime meerderheid in de Bondsdag tegen een voorstel van de Groenen om een maximum van 130 in te voeren. De automobielorganisatie ADAC liet onlangs weten in principe niet meer tegen een maximumsnelheid te zijn.