Vorig jaar weer ruim 9 miljoen verkeersboetes uitgeschreven

In 2018 zijn 9.182.573 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en niet-handsfree bellen. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. In 2017 werden er namelijk 9.223.477 verkeersboetes opgelegd. Dat blijkt uit het jaaroverzicht verkeersboetes 2018.

Het aantal keer dat de politie iemand staande hield is vorig jaar iets toegenomen. 403.635 in 2018 tegenover 384.982 in 2017. Door de cao-acties is er wel een daling van het aantal staande houdingen te zien in de maanden juli, augustus en september, maar dat aantal werd ruimschoots ingehaald in de andere manden.