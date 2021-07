‘Vreemd toch dat je nog wel een sigaret mag aansteken in de auto?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat klopt, maar de telefoon is nadrukkelijk door de wetgever benoemd omdat mensen de neiging hebben daar langere tijd op te gaan lezen of kijken. In principe is elke vorm van langdurige afleiding, waardoor de bestuurder zijn ogen onvoldoende op de weg gericht houdt, verboden. Je kunt dus ook in de door u geschetste situaties worden bekeurd. En ook als je je bijvoorbeeld met behulp van je make-upspiegel onderweg zit op te maken. Een uitzondering is er voor handelingen die met bediening van de auto te maken hebben, zoals een radiozender zoeken of een navigatiebestemming invoeren.’