Vrouw overleeft bizar ongeluk met vrachtwagen

Het incident gebeurde op een brug in Mount Vernon, Washington en beelden van de nasleep werden op Twitter gepost door de Amerikaanse agent Rocky Oliphant. Tegen website Jalopnik meldde de agent dat de bestuurster van de Nissan afremde voor een vrachtwagen die voor haar reed en werd aangereden door een truck achter haar.

De Nissan werd geplet tussen de twee vrachtwagens. ,,De kofferbak van de auto werd door de achteropkomende truck omhoog geduwd, waardoor die over het dak werd gevouwen", aldus Oliphant. ,,Daardoor veranderde de achterzijde in een soort rijplank waardoor de truck er tegenop reed. De truck schoot door totdat hij in zijn geheel bovenop de auto rustte.”

Lichte hoofdpijn

Op foto's is te zien dat de achterkant van de Nissan inderdaad naar boven is gevouwen met de achterwielen omhoog gericht. De auto werd geplet door het gewicht van de truck. Het is daardoor niet alleen opmerkelijk dat de bestuurder het ongeval overleefde, maar ook dat ze er met lichte verwondingen vanaf kwam.

,,We hadden niet gedacht dat iemand het ongeval had overleefd", zei Oliphant over de inschatting van de agent die als eerste ter plaatse was. ,,Maar toen hoorde hij plotseling iemand roepen vanuit de auto.” Met een sleepwagen werd de truck van het wrak getild. De vrouwelijke bestuurder kroop vervolgens uit de auto en verliet de plek van het ongeval met alleen pijn in haar ribben en lichte hoofdpijn.

