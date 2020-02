Vrouw rijdt huis binnen en laat briefje achter: ‘We regelen dit nog wel’

Het echtpaar werd door buurtgenoten gecontacteerd met de vraag of ze wisten dat er een auto in hun in aanbouw zijnde woning was gereden. ,,We waren stomverbaasd toen we gingen kijken, want de auto zat inderdaad echt wel in onze woning aan de zijkant", zegt de eigenaresse van de woning. ,,Iedereen vraagt zich wel af hoe de bestuurster dat heeft klaargespeeld want het is echt wel een eind van de straat af. De bestuurster is via de oprit van de buren, door de struiken en over een grachtje ‘gereden’. Er is geen enkel remspoor te zien. Heel vreemd allemaal.”