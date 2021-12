Vuurwerk op je auto? Zo gevaarlijk is het

De jaarwisseling is een gevaarlijke periode voor auto’s. De lak kan beschadigd raken, brandbare onderdelen als rubberen strips en banden kunnen smelten en ramen kunnen barsten. Bovendien is het kruit van vuurwerk schadelijk voor de lak. Dat geldt ook voor kruit dat afkomstig is van het legale, categorie 1-vuurwerk. Dat is op zich al vervelend genoeg voor de bezitters van de auto, maar er kan nog een onaangename verrassing bij komen. Het is namelijk lang niet vanzelfsprekend dat vuurwerkschade wordt gedekt door je autoverzekering.

Kort na de vorige jaarwisseling - de eerste met een vuurwerkverbod - lag het aantal schademeldingen aan auto’s en woningen zo’n 60 procent lager dan een jaar eerder. Toch liepen auto’s nog voor zeker 1,5 miljoen euro schade op. Het werkelijke bedrag ligt nog hoger. De anderhalf miljoen gaat alleen over particuliere auto’s die all-risk of WA+ zijn verzekerd. Het is voor verzekeraars onduidelijk hoeveel auto’s met alleen de verplichte WA-dekking tijdens de nieuwjaarsperiode schade hebben opgelopen, omdat deze basisdekking geen vuurwerkschade vergoedt. De eigenaar draait dus sowieso voor de kosten van deze schade op.

Vochtige oude deken

Het allerbeste is natuurlijk om vuurwerkschade aan je auto te voorkomen. Bijvoorbeeld door je auto in een overdekte (openbare) garage te parkeren. Lukt dat niet, probeer dan open plekken en drukke straten waar veel vuurwerk wordt afgestoken te vermijden. Bij tankstations en bejaardentehuizen wordt eveneens zelden tot nooit vuurwerk afgestoken. Staat je auto toch buiten, dan kan een vochtige oude deken dienen als bescherming tegen neerstortende vuurpijlen en lak-vernielend kruit. Klap je spiegels in en eventuele antennes.

Nog een goede tip: was je auto vóór oud en nieuw. In de wax zetten is nog beter. Schone auto’s met gladde lak en een goede waslaag zijn beter beschermd tegen vuurwerkresten dan vieze auto’s doordat het kruit er makkelijker vanaf glijdt. Op nieuwjaarsdag kun je het beste zo snel mogelijk je auto door de wasstraat halen of handmatig wassen. Spoel je auto eerst grondig af met water voordat je begint met soppen, anders maak je krassen met de vuurwerkresten op je lak.

Wanneer er toch vuurwerk op je auto is gekomen, is dat te zien aan de zwartbruine verkleuring van de laklaag. Deze rooksporen kunnen meestal zonder problemen worden verwijderd met een goed poetsmiddel. Doe dit niet bij te lage temperaturen, omdat het anders niet goed uit te wrijven is. Wanneer er plastic onderdelen zijn geraakt, moet een speciale kunststofreiniger worden gebruikt. Kleine krasjes in de lak kunnen worden behandeld met een krasverwijderaar. Gebruik nooit terpentine, thinner of andere schoonmaakmiddelen met oplosmiddel. Bij diepe krassen of verbrande verflagen kan uiteindelijk alleen de autospuiter uitkomst brengen.

Wat krijg je vergoed per verzekering?

Maar als het toch mis gaat, welke schade krijg je dan wel en niet vergoed? ,,Als vuurwerk tot brandschade aan je auto leidt en er is geen sprake van opzet, dan krijg je de schade vergoed als je een WA+ of all-risk verzekering hebt”, zegt Independer-expert Menno Dijcks. ,,Brandschade en andere schades die per ongeluk ontstaan hebben meestal geen gevolgen voor je no-claim korting.” Dat betekent dat je premie in het nieuwe jaar niet direct procenten hoeft te stijgen als je auto het ongelukkige doelwit is van vuurwerk.

Wanneer er opzet in het spel is, als er bijvoorbeeld knalvuurwerk in de uitlaat geduwd is, gelden andere regels. Dit valt onder vandalisme. Zulke schade wordt alleen met een all-risk polis vergoed. Dijcks: ,,Schade door vuurwerkvandalisme gaat altijd ten koste van je schadevrije jaren en je no-claim korting.” Dat betekent dus een premiestijging, die alleen te voorkomen is als je weet wie de dader is. In dat geval kun je proberen de schade op hem of haar te verhalen. Als dat lukt, hoef je niet bij je eigen autoverzekering te claimen en is er dus ook geen negatieve impact op je no-claim korting en schadevrije jaren.

Ruit- en lakschade

Vuurwerkschade betekent niet alleen dat een auto in vlammen op gaat door een verdwaalde vuurpijl of een bewust geplaatste knaller. Een rondvliegend projectiel kan ook zorgen voor een barst in je autoruit. ‘Ruitschade wordt vergoed als je beperkt of volledig casco bent verzekerd’, zegt Dijcks. Neerdwarrelend kruit, vaak nog brandend, kan in de lak trekken en zorgen voor lelijke zwarte vlekken. Dergelijke schade wordt alleen gedekt door een all-risk polis.

Je kunt proberen het zelf schoon te maken, maar let op: als het daardoor alleen maar erger wordt, is de kans groot dat je verzekeraar helemaal niets meer dekt. Het is sowieso zaak om zo snel mogelijk na oud en nieuw te kijken of je auto beschadigd is door vuurwerkresten. Dijcks: ,,Meestal moet je schade binnen drie dagen melden bij de autoverzekeraar. Het advies is dit zo snel als mogelijk te doen.”

