VVD: ‘boete voor stranden met lege tank moet naar 1.500 euro’

Dat zei VVD-Kamerlid Remco Dijkstra tegen De Telegraaf. Hij vindt het niet meer van deze tijd dat een lege tank of accu als een noodgeval wordt gezien. Volgens hem is vrijwel iedere auto tegenwoordig voorzien van diverse waarschuwingslampjes en digitale brandstofmeters. Wanneer je toch strandt, is dat volgens Dijkstra het gevolg van nalatigheid.