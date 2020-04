VW betaalt 620 miljoen euro aan schadevergoedingen in Duitsland

VRAAG & ANTWOORD ‘Mijn Tesla trekt gemakke­lijk mijn caravan van 1800 kg’

19 april ,,U schreef laatst over de mogelijkheden van elektrische auto’s om een caravan te trekken. Ik heb vorige zomer met een Tesla Model X en een 1800 kg wegende caravan door Europa getoerd. De vraag is niet zozeer hoe ver de combinatie rijdt met een volle accu, maar hoe je ermee omgaat. Wij hebben gewoon elke keer opgeladen nadat we ruim twee uur hadden gereden, zoals het eigenlijk ook hoort. Die pauze duurde dan 15 tot 20 minuten en daarna had de batterij weer genoeg lading tot de volgende stop”, aldus lezer Frank Smits.