Waanzin, dit spatbord kost meer dan een nieuwe Volkswagen Up

Dit carrosseriedeel van Mercedes-Benz kost 11.900 euro. En nee, het is niet gemaakt van goud of titanium. Hoe zit dat?

Nieuwe spatbord zijn niet zo duur. Tenminste, als ze nog in grote aantallen nieuw gemaakt worden door de fabrikant, of als ze nog op voorraad zijn. Bij de Mercedes-Benz 300 SL vleugeldeur uit de jaren vijftig is dat helaas niet meer het geval. En dus moet je na een lichte aanrijding met zo'n auto je toevlucht nemen tot handgemaakt spul.

Volledig scherm Deze onderdelen zijn weer nieuw te koop voor de Mercedes-Benz 300 SL © Mercedes-Benz

'Rich and famous'

In het geval van de eigenaren van zo'n auto is het ongetwijfeld vaak een gevalletje van 'beter te duur dan niet te koop'. Velen zullen dan ook blij zijn dat Mercedes-Benz een groot aantal carrosseriedelen van dit model weer in productie heeft genomen, ook al worden ze met de hand geklopt.

De Mercedes 300 SL W198-serie was en is de auto van 'the rich and famous'. De auto wordt aangedreven door een V6 met 215 pk en was leverbaar als coupé met vleugeldeuren en als roadster. Goedkoop is de auto nooit geweest. Destijds was 'ie met 29.000 D-Mark al bijna zeven keer zo duur als een VW Kever.

