Waarom auto's in 2023 weer duurder worden

Ooit kon je flinke korting krijgen op sommige nieuwe auto's, maar die tijd is voorbij. De kans is groot dat veel nieuwe auto’s met ingang van 2023 in Nederland ook weer duurder zijn dan dit jaar.

Auto's worden zelden goedkoper. Prijsverhogingen houden vaak verband met een aanpassing van het model. Auto’s worden vernieuwd, gefacelift en krijgen dan in veel gevallen een betere standaarduitrusting. Onlangs zagen we dat bijvoorbeeld bij de Mercedes-Benz B-klasse. Maar met ingang van 2023 worden waarschijnlijk veel auto’s duurder zonder dat je daar direct meer voor terugkrijgt. Hoe zit dat?

Prinsjesdag

Dat nieuwe auto’s per 1 januari duurder worden, komt door de Belastingdienst. Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet ook dit jaar weer de begrotingen en fiscale wijzigingen voor het nieuwe jaar en daar zaten ook afgelopen september weer diverse zaken bij die de automobilist raken. In zowel positieve als negatieve zin. Zo werd bekend dat de eerder dit jaar ingevoerde verlaging van de accijns op benzine, diesel en lpg tot 1 juli 2023 van toepassing is, maar ook dat de bijtelling weer wordt bijgesteld, dat de wegenbelasting omhoog gaat en dat (niet-elektrische) bedrijfswagens niet meer vrijgesteld zijn van bpm. Geen van deze wijzigingen heeft direct invloed op de nieuwprijs van personenauto’s, maar wat dan wel?

Bpm omhoog

Met ingang van 1 januari 2023 gaan de bpm-tarieven omhoog. De bpm is een aanschafbelasting die je bij de aankoop van een nieuwe auto betaalt en die in de consumentenadviesprijs is inbegrepen. Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van bpm. De bpm van auto’s met een verbrandingsmotor wordt bepaald door de CO2-uitstoot in gram per kilometer én door het soort brandstof of het type aandrijflijn van de auto. Voor elke gram CO2 die een auto per kilometer uitstoot, moet worden betaald. Hoeveel? Dat hangt af van in welke CO2-schijf de CO2-uitstoot/kilometer valt.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt er voor elke auto die één of meer gram CO2 per kilometer uitstoot een iets hogere vaste voet van 400 euro gerekend. Daarbij worden de CO2-schijfgrenzen per 2023 enerzijds met 2,3 procent verlaagd ten opzichte van die vorig jaar, terwijl de aan die schijven gekoppelde tarieven ook nog eens worden verhoogd.

Benzine en diesel

Voor dieselauto’s geldt ook in 2023 een iets andere berekening. Tot en met dit jaar geldt voor auto’s met een dieselmotor die meer dan 75 gr/km uitstoten een dieseltoeslag van 86,67 euro voor elke gram CO2-uitstoot boven de 75 gram/km. Vervolgens wordt daar dezelfde bpm-berekening op losgelaten als op een auto met benzinemotor.

Dit concept blijft in 2023 overeind, maar de dieseltoeslag wordt verhoogd naar 94,30 euro en de CO2-grens waarboven die toeslag betaald moet worden, zakt naar 73 gram per kilometer. Voor plug-ins gelden overigens andere schijven en tarieven dan voor benzine- en dieselauto’s, maar ook hier gaan de schijfgrenzen omlaag en de tarieven omhoog. De duurste schijf is al vanaf 61 gram CO2 per kilometer van toepassing.

Bpm-calculator

De bpm-stijging wordt nog heftiger als een auto in 2023 in een hogere schijf valt dan in 2022 en er dus een veel hoger tarief op van toepassing is. Een toename van de vanafprijs door hogere bpm is door autofabrikanten alleen te voorkomen als die de CO2-uitstoot omlaag brengt. Met de bpm-calculator van Autoweek kun je uitrekenen met hoeveel bpm (en btw) de aanschafprijs van een personenauto belast is. Handig om uit te rekenen hoeveel bpm je moet afdragen bij invoer van een auto uit het buitenland.

