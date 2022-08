‘Waarom ben je op de achterbank van de auto zo kwetsbaar?’

MIJN BLIK EN IK Een dure sportwagen of een Twizy? Daan kiest voor de laatste: ‘Wat heb je nou aan zo’n Lamborghi­ni? Niks’

Autotester Daan van der Keur (60) reed in de gaafste auto’s die je je kunt bedenken, maar er is maar één auto die hij na het keuren niet meer terug wilde geven. De Renault Twizy. Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

22 augustus