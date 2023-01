Waarom BMW de weg ziet als een computergame (en gelooft in ‘magische’ autolak)

CES Las VegasBMW toont een wel heel bijzonder studiemodel op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De i Vision Dee conceptcar laat volgens het automerk zien hoe de virtuele realiteit een steeds grotere rol krijgt in het dagelijks leven - en dus ook in het verkeer. Het studiemodel heeft niet alleen een ‘lak’ van e-inkt die 32 verschillende carrosseriekleuren mogelijk maakt, maar blikt ook vooruit op een geavanceerd besturingssysteem dat vanaf 2025 in BMW’s verschijnt. Daarbij verandert een projector de weg vóór de auto in een soort computergame.

Als je denkt dat de BMW i Vision Dee is bedoeld als voorproefje op het design van de toekomstige BMW 3-serie, dan heb je het mis. Zo moet het studiemodel niet worden gezien; de compacte lichtgrijze sedan die vandaag op de CES in Las Vegas is onthuld, dient in de eerste plaats als etalage voor BMW’s nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. ,,In de toekomst zullen digitale functies veel verder gaan dan het niveau van spraakbediening- en rijhulpsystemen dat we vandaag kennen,” zegt BMW.

Volledig scherm Het interieur van de BMW i Vision Dee Concept blikt vooruit op een nieuw besturingssysteem dat in 2025 leverbaar wordt © BMW

Heel ver weg is die toekomst trouwens niet meer: BMW lanceert in 2025 een nieuwe head-up display dat over de volle breedte informatie tegen de voorruit projecteert. In de i Vision Dee heeft die projector veel meer functies dan we tot dusverre in een auto hebben gezien. In plaats van een geclusterde projectie, wordt de voorruit van de i Vision Dee over de gehele breedte gebruikt als projectiescherm. Daarbij is de informatie niet alleen voor de bestuurder zichtbaar, maar voor alle inzittenden.

Via BMW’s Mixed Reality Slider kan de bestuurder stapsgewijs bepalen hoeveel informatie er getoond wordt. Dit varieert van analoge gegevens over essentiële rijinformatie zoals snelheid en de te rijden route, tot – in de vijfde en laatste stap – projectie met augmented reality (AR) en zelfs toegang tot virtuele werelden. Alsof de voorruit van de auto verandert in een beeldscherm waarop een computergame wordt gespeeld, met de directe omgeving van de auto als spelbord.

Volledig scherm Volgens BMW is de i Vision Dee geen hint naar het uiterlijk van toekomstige BMW-modellen © BMW

Een auto die zijn bestuurder complimenten geeft

Maar vanzelfsprekend heeft BMW het systeem met ‘mixed reality’ en de autobrede head-up display niet ontwikkeld om van elke rit een computergame te maken. In de eerste plaats dient de technologie om de bestuurder te helpen en te ontstressen, door alleen hoognodige informatie te projecteren als de verkeerssituatie onoverzichtelijk wordt en te waarschuwen als er gevaar dreigt, zonder dat de bestuurder daarbij het blikveld hoeft te verplaatsen.

Zoals het dashboard van de BMW i Vision Dee laat zien, kunnen door de nieuwe functionaliteit en digitalisering heel veel knoppen en schakelaars verdwijnen. De spraakbediening wordt veel slimmer dan we tot dusverre hebben gezien in een auto. Het gaat zelfs zover dat je een dialoog met de auto kunt voeren. Kijk niet raar op als de i Vision Dee je een compliment geeft over de sneakers die je vanochtend hebt aangetrokken, omdat de kleuren van je schoenen zo leuk combineren met de wieldeksels. Om maar een voorbeeld te noemen.

Volledig scherm E-inkt op de BMW i Vision Dee concept car © BMW

E-inkt maakt allerlei kleuren mogelijk

Maar niet alleen het interieur van de BMW i Vision Dee laat zien welke technologische mogelijkheden er zijn met beeldprojectie. Aan de buitenkant is de concept car voorzien van zogenaamde ‘e-inkt’ displays, 240 stuks in totaal. Deze zijn qua werking te vergelijken met het beeldscherm van een e-reader. Het belangrijkste verschil: op de i Vision Dee kunnen de displays van kleur veranderen. Ook op de plaats van de koplampen en achterlichten zitten ‘e-inkt’ displays.

In tegenstelling tot conventionele achterlichten, kan met de ‘e-inkt’ displays achter op de i Vision Dee bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal worden uitgebeeld, zodat achteropkomend verkeer eerder weet dat er een gevaarlijke situatie dreigt. Maar bijvoorbeeld ook om de bestuurder te verwelkomen, wanneer je richting de auto wandelt. Door bijvoorbeeld de koplampen te laten ‘knipogen’, lijkt de i Vision Dee tot leven te komen. Spielerei natuurlijk, maar het laat wel zien welke mogelijkheden er allemaal zijn met de ‘e-inkt’ display.

Volledig scherm BMW voorspelt dat de koplampen en achterlichten van de toekomst boodschappen kunnen weergeven © BMW

BMW ‘Neue Klasse’

Concreet zullen beslist niet alle getoonde mogelijkheden van de i Vision Dee in de toekomst terugkeren in de productiemodellen van BMW. Het Duitse merk kondigt op de CES wel aan dat vanaf 2025 een nieuwe head-up display leverbaar wordt, die zijn informatie over de gehele breedte van de voorruit in beeld brengt.

Tussen neus en lippen door kondigt BMW-CEO Oliver Zipse daarbij ook de ‘Neue Klasse’ aan, de nieuwe modelgeneratie van het merk die eraan zit te komen. Mogelijk keren bepaalde designelementen van de i Vision Dee in die modellen terug, al werkt BMW ook hard aan betere accutechnologie, meer efficiente elektromotoren en interieurdelen die volledig circulair (dus hergebruikt en opnieuw bruikbaar) zijn. ‘Neue Klasse’ is overigens een verwijzing naar de klassieke modelreeks die BMW in 1962 introduceerde, waar de BMW 1500, 1800 en 2000 en allerlei andere motorvarianten uit voortkwamen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.