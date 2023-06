Waarom de nieuwe Honda ZR-V als geroepen komt

Als gevolg van een haperende onderdelentoevoer wordt de nieuwe Honda Civic achtervolgd door eindeloze levertijden. En dat terwijl de geslaagde middenklasser een kleine stormloop naar de showroom heeft veroorzaakt. Dat wil zeggen: in delen van de wereld waar Honda een heel grote speler op de markt is, zoals in Noord-Amerika en op de Japanse thuismarkt. In West-Europa worden de resultaten van het Japanse merk eenvoudig overtroffen door concurrerende merken als Toyota, Kia en Hyundai. Vorig jaar verkocht Honda 1034 auto’s in Nederland, dit jaar staat de teller na vijf maanden pas op 278 nieuwe kentekens.

Inmiddels moeten kopers van de nieuwe Civic een jaar op hun nieuwe auto wachten. Reden voor Honda om tijdelijk maar helemaal geen bestellingen meer aan te nemen, zodat eerst de achterstand kan worden weggewerkt. Honda biedt potentiële Civic-kopers nu echter een aantrekkelijk alternatief, in de vorm van de nieuwe ZR-V. Een crossover, die in de herfst van dit jaar bij de dealers verschijnt. Mogelijk kunnen zij eerder een ZR-V leveren dan een nieuwe Civic.

Volledig scherm De Honda ZR-V ziet er niet als een SUV, eerder als een stationwagon. © Honda

In een rijtje Civic-afgeleiden

Technisch is de Honda ZR-V voor het grootste deel gelijk aan de Civic. Hij staat op hetzelfde platform en heeft dezelfde aandrijflijn. Met een lengte van 4,568 meter is de ZR-V maar 1,7 centimeter langer dan de Civic. Vergeleken met de Toyota Corolla Cross (met zijn hybride-aandrijving de belangrijkste concurrent) steekt de Honda echter 11 centimeter verder uit. Dat verklaart meteen waarom de ZR-V er niet uitziet als een SUV: zijn langgerekte silhouet geeft ’m eerder iets stationwagon-achtigs. En zo past de ZR-V perfect in het rijtje van ruimtelijke Civic-afgeleiden uit het verleden, zoals de Shuttle, Aerodeck en Touring.

Opmerkelijk is trouwens dat de ZR-V een kortere wielbasis heeft dan de vijfdeurs Civic, maar daar heeft de binnenruimte niet onder te lijden. Je zit hoger en hoeft je benen daarom minder ver te strekken. Ook op de achterbank kunnen twee volwassenen prima zitten. Met een inhoud van 390 tot 1322 liter (inclusief bergruimte onder de laadvloer) is de bagageruimte van de ZR-V aan de krappe kant; de Hyundai Tucson kan 616 tot 1795 liter herbergen. Voor caravankampeerders is de Honda ZR-V evenmin geschikt: het maximum trekgewicht bedraagt 750 kilogram. Dat wordt de caravan inruilen voor een vouwwagen.

Volledig scherm Vergeleken met de concurrentie is de bagageruimte van de Honda ZR-V aan de krappe kant. © Honda

Ingenieuze hybridetechniek

In de ZR-V past Honda dezelfde hybride-aandrijflijn toe als in de Civic. Een ingenieus systeem, waarbij een tweeliter viercilinder Atkinson-motor in de eerste plaats bedoeld is om stroom op te wekken. Twee elektromotoren zorgen voor de aandrijving, hoewel de benzinemotor soms ook direct zijn steentje bijdraagt aan de vermogensoverbrenging op de aangedreven voorwielen. Het maximum vermogen van de benzinemotor is 143 pk, de elektromotoren komen aan 186 pk. Goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 7,8 seconden. De versnellingsbak heeft in feite een enkele overbrenging, net als bij de meeste elektrische auto’s. Om Honda-rijders niet op een buitenaardse rijervaring te trakteren, simuleert de overbrenging de schakelmomenten.

De hybridetechniek (zonder stekker) is op papier goed voor een gemiddeld verbruik van 5,7 liter op 100 kilometer (1 op 17,5). Tijdens onze eerste kennismaking met de ZR-V in de bergen bij Barcelona bleven wij daar ver van verwijderd. Maar dat heeft een oorzaak: de ZR-V heeft namelijk een onderstel van hoogstaande kwaliteit, zoals het een Honda betaamt. De auto biedt niet alleen heel veel veercomfort, maar gaat een gedreven rijstijl niet uit de weg. Sterker nog, hij spoort je zelfs aan om een bocht soms met wat meer snelheid te ronden. De carrosserie helt nauwelijks over, het stuurgevoel is zeer vloeiend en voorspelbaar en de 18-inch wielen hebben erg veel grip. Een heerlijk rijdende auto.

Volledig scherm De Honda ZR-V is uitgerust met een zeer compleet pakket veiligheids- en rijhulpsystemen. © Honda

Schappelijker geprijsd dan ’t lijkt...

Wanneer de Honda ZR-V in de herfst van dit jaar bij de dealers verschijnt, wordt hij aangeboden in één enkele motorvariant en met drie verschillende uitrustingsniveaus: Elegance, Advanced en Sport. Al vanaf de Elegance wordt de ZR-V uitgerust met een zeer compleet pakket veiligheids- en rijhulpsystemen. De prijzen van de ZR-V beginnen bij € 48.375. Een fors bedrag, maar als je dit afzet tegen de prijzen van vergelijkbaar uitgeruste concurrenten als de (kleinere) Toyota Corolla Cross 2.0 High Power Hybrid, Nissan Qashqai ePower en Hyundai Tucson Hybrid, dan is de prijs van de Honda juist heel schappelijk, gelet op de fijne rijeigenschappen en complete uitrusting.

Of de ZR-V een nieuwe stormloop richting Honda-showroom veroorzaakt, moet de tijd leren. Feit is dat de verkopen in de West-Europese landen voor Honda eerder mooi meegenomen zijn dan het verschil maken tussen rode cijfers, break-even of winst. Hier speelt het Japanse merk een rol in de marge, en de importeur voor de Benelux heeft vanuit Japan niet de opdracht om dat op korte termijn naar grote hoogten te stuwen. Amerika en de thuismarkt zijn belangrijker. Daar zullen naar alle waarschijnlijkheid dan ook de meeste ZR-V’s worden afgeleverd.

Volledig scherm Vorig jaar verkocht Honda 1034 auto’s in Nederland, dit jaar na vijf maanden pas 278. © Honda