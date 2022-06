Waarom de ‘ouderwetse’ trommelrem terugkeert, ook in dure nieuwe auto’s

De trommelrem is in opkomst, maar niet zoals we 'm kennen. De trommelrem van de toekomst maakt gebruik van een elektrische aansturing in plaats van hydraulisch. Hiervoor kunnen kleine elektromotoren worden gebruikt omdat de trommel door zijn ontwerp minder druk nodig heeft. Toch worden auto's ook nu al voorzien van trommelremmen en dat komt doordat remmen in elektrische auto's veel minder gebruikt worden.

Roest zorgt voor gevaar

Wanneer je auto een paar dagen in de regen staat, is vaak al een klein roestlaagje te zien op je remschijven. Dat is er normaal gesproken zo af wanneer je een paar keer remt, behalve bij elektrische auto's. Deze roestlaag blijft zich dus opbouwen en kan in extreme gevallen zelfs leiden tot uitval van het remsysteem. Trommelremmen hebben hier geen last van, want in tegenstelling tot de ‘open’ schijven die zijn geoptimaliseerd voor koeling, is de remtrommel een gesloten systeem dat aanzienlijk minder gevoelig is voor water en vuil.