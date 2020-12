Waarom deze 64-jarige vrouw met een oude Porsche over de Zuidpool gaat racen

De Amerikaanse Renée Brinkerhoff racet in een Porsche die net zo oud is als zijzelf. Nadat ze op alle continenten heeft gereden, is het binnenkort tijd om Antarctica te verkennen.

Renée Brinkerhoff begon pas met racen toen ze 56 was, maar toen ze eenmaal was gestart, was ze verslaafd. Met het racen probeert ze geld in te zamelen voor een aantal goede doelen. Als ze Antarctica heeft bedwongen, zit haar project - racen op alle continenten ter wereld - erop. Ze heeft dan in totaal 32.186 kilometer afgelegd.

De laatste etappe van de tour begint binnenkort en ze wil op de Zuidpool twee nieuwe wereldrecords neerzetten: ze wil de eerste vrouw worden die op Antarctica-ijs racet en ze wil een snelheidsrecord op Antarctica op haar naam zetten. De afstand die ze af gaat leggen bedraagt 573 kilometer.

Volledig scherm De rupsbanden zitten al onder de Porsche. © Renee Brinkerhoff

Haar Porsche is inmiddels omgebouwd om op ijs te racen. De klassieker is voorzien van rupsbanden, ski’s, zonnepanelen en een grote beugel aan de voorzijde om te voorkomen dat de auto in verborgen gletsjerspleten of scheuren in het ijs valt. De Porsche is per schip naar Chili gestuurd en wordt vervolgens per vliegtuig naar Antarctica vervoerd.

Renée’s 356 World Rally Tour begon in 2013 en daarmee heeft ze tot nu toe 200.000 dollar opgehaald. Het uiteindelijke doel is om een miljoen dollar in te zamelen, waarbij al het geld naar verschillende hulpinstanties gaat. Zodra de missie is voltooid, zal Renée haar reis met de Porsche voortzetten, ook al is haar aangeboden om de 356 in een museum te plaatsen.

,,Dat gaat niet gebeuren", zegt ze. ,,Ik wil ermee blijven racen. Het is een auto die moet worden gereden en nieuwe avonturen moet beleven en grenzen moet blijven verleggen en andere plaatsen moet zien en nieuwe doelen moet bereiken. Dus ik kan me niet voorstellen dat ‘ie op korte termijn in een museum belandt.“

