Waarom deze Chinese Tesla Model 3 geen woord Nederlands verstaat

Nio heeft het tempo er lekker in zitten. In slechts een paar maanden tijd lanceerde het Chinese merk drie modellen in Nederland. Na de grote vierdeurs ET7 volgde al spoedig de ruime EL7, een forse SUV. Auto’s waarmee de bovenkant van de EV-markt wordt afgedekt. En nu komt daar de ET5 bij, Nio’s alternatief voor de Tesla Model 3. Een model met een kleiner formaat en een lagere prijs. Alhoewel de nieuwe ET5 met een lengte van 4,79 meter en een breedte van 1,96 meter nog steeds behoorlijk uit de kluiten gewassen auto is.

Nio ziet in de ET5 een sportieve sedan. In tegenstelling tot de ET7 en EL7, is zijn chassis niet van aluminium maar van (goedkoper) staal. Ook heeft Nio het luchtgeveerde onderstel van de grotere modellen verruild voor een wielophanging met conventionele schroefveren. Het hele arsenaal aan verschillende rijprogramma’s – van Eco tot Sport Plus – staat dan wel weer tot je beschikking. In het meest energiezuinige programma is de ET5 vooral een rustgevende auto. Schakel je op het centrale beeldscherm over naar Sport Plus, dan ondergaat de auto een ware metamorfose. De kleinste beweging van het acceleratiepedaal en het is alsof je de film in ‘fast forward’ vooruit spoelt. Dan zit je in 4,0 seconden vanuit stilstand op 100 km/h.

Volledig scherm Nio ET5 © Nio

Plechtige belofte

Allemaal leuk, maar bij een elektrische auto zijn zaken als de range en laadsnelheid veel belangrijker. Berekend aan de hand van de gestandaardiseerde WLTP-normering, moet je met de 75 kWh-accu 456 kilometer vooruit kunnen, met de 100 kWh-accu ligt een bereik van 590 kilometer in het verschiet. Acceptabele afstanden. Aan de snellader komt de laadgrafiek echter niet boven de 140 kW uit. Dat doet een Tesla Model 3 Performance beter. Die bereikt een piekwaarde van 250 kW. Met een actieradius van 547 kilometer (uit een 75 kWh-accu) doet de Tesla echter nauwelijks onder voor de Nio.

Volledig scherm Nio ET5 © Nio

Maar dan tovert Nio een konijn uit de hoed: naast de mogelijkheid tot snelladen, bestaat het Nio Power Battery Swap station – een locatie langs de snelweg waar je je lege accu kunt omwisselen voor een volle. Inmiddels zijn er vier van deze volledig geautomatiseerde accuwisselstations in Nederland operationeel, naar verwachting komen er dit jaar nog twee bij. Nio streeft uiteindelijk naar een dekkend netwerk; eind dit jaar moeten in heel Europa 120 accuwisselstations geopend zijn. Een vooralsnog unieke service van Nio (tot eind 2023 is het accuwisselen gratis), hoewel het Amerikaanse merk Fisker heeft aangegeven ook wel iets te zien in een soortgelijk wisselsysteem. Ook zetten andere Chinezen in toenemende mate in op het wisselen van accu's ter voorkoming van de zogeheten ‘range anxiety’.

Accuwisselstation

Overigens kun je, om juridische redenen, uitsluitend gebruik maken van het Nio Power accuwisselstation wanneer je je auto leaset, of – wanneer je de auto zelf hebt gekocht – het accupakket van Nio huurt. Wanneer je je lege accu verwisseld hebt voor een volle, kun je na vijf minuten je reis weer vervolgen. In theorie dan; uit eigen ervaring kunnen we vertellen dat het accuwisselen nog niet altijd feilloos verloopt. Maar bij Nio gaat alles razendsnel. Op dit moment verstaat NOMI nog geen woord Nederlands, maar ze werkt keihard aan haar talenkennis. Ook de swapstations zijn aan voortdurende verbetering onderhevig, belooft een Nio-woordvoerder plechtig.

Volledig scherm Nio ET5 © Nio

Nio wil nadrukkelijk Tesla het vuur na aan de schenen leggen, maar dat wordt steeds moeilijker. Nadat Tesla een paar keer rigoureus heeft gesneden in zijn prijzen, bijt elke concurrent inmiddels zijn tanden stuk op het prijsbeleid van Elon Musk. Op dit moment wordt de goedkoopste Model 3 aangeboden voor € 42.993 (inclusief afleveringskosten), bij Nio stap je in de ET5 voor € 50.700. En daarbij is de accuprijs nog niet eens meegerekend. Je kunt die accu huren voor € 169 (75 kWh) of € 289 (100 kWh) per maand. Besluit je om de accu te kopen – volgens een woordvoerder van Nio heeft nog geen klant voor die mogelijkheid gekozen – dan komt er € 12.000 (75 kWh) tot € 21.000 (100 kWh) bovenop de instapprijs. Leasen is vanzelfsprekend ook mogelijk, naar keuze voor een vastgestelde periode of via een (duurder) flexibel contract, waarbij je maandelijks kunt opzeggen.

Volledig scherm Nio ET5 © Nio

Overstappen naar elektrisch

Duiken we wat dieper in de prijzen, dan moeten we wel aantekenen dat de Nio ET5 standaard over twee elektromotoren en vierwielaandrijving beschikt. De inductiemotor aan de voorzijde brengt een vermogen van 150 kW over op de voorwielen, de elektromotor met permanente magneet tussen de achterwielen komt aan 210 kW. Opgeteld een systeemvermogen van 360 kW (490 pk), wat de Nio ET5 beter geschikt maakt voor een vergelijking met de duurste en krachtigste uitvoering van de Tesla Model 3. Deze Performance-versie met 75 kWh-accu kost € 54.993. Kijk, dan liggen de prijzen ineens veel dichter bij elkaar. Nio zelf ziet trouwens liever de wat grotere BMW i4 (vanaf € 59.362) als concurrent voor de ET5, maar verwacht ook leaserijders te kunnen verleiden die bijvoorbeeld vanuit een Audi A5 de overstap willen maken naar elektrisch.

Volledig scherm Nio ET5 © Nio

Nomi Mate

Niet alles is goed aan de Nio. Nomi Mate, het ‘poppetje’ dat je voor een meerprijs van € 600 boven op het dashboard van de Nio ET5 kunt laten monteren, wringt zich bijvoorbeeld zacht zoemend in allerlei bochten om met een waterval aan excuses uit te leggen ze je vanwege de taalbarrière niet begrijpt. Als we via de spraakfunctie om de snelste route naar het Keizer Karelplein in Nijmegen vragen, haalt NOMI haar schouders op. ‘But I am learning every day!’

Volledig scherm Nio ET5 © Nio

Inmiddels volgt NOMI ook een taalcursus Nederlands, zo vertelt een woordvoerder van Nio. Over enkele maanden krijgend de auto’s van het Chinese merk via een update ‘over the air’ dit nieuwe taalpakket toebedeeld. De eerste praktijktests worden op korte termijn uitgevoerd. Totdat Nomi slaagt voor haar examen Nederlands, kunnen Nio-gebruikers hun bestemming maar beter handmatig invoeren. Want dan snapt NOMI wel welke kant je op wilt. “Take the next exit to ‘Nish-mih-djin’.” Dat is wat we bedoelen: Nijmegen.