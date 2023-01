Waarom deze zeldzame Porsche in de VS een kwart miljoen duurder is

Het gaat om een Californische Porsche-dealer met de naam Porsche Redwood City. De oorspronkelijke adviesprijs van de Sport Classic is in de Verenigde Staten $ 272.300, oftewel 249.781 euro. Met opties zou dit specifieke exemplaar uitkomen op een bedrag van $ 288.910 (265.017 euro).

Slechts 1250 exemplaren

Daarmee komt het totaalbedrag van de 911 Sport Classic uit op een astronomische $ 538.910 (494.343 euro). De Amerikaanse dealer staat in zijn recht, aangezien hij bovenop de adviesprijs een ‘dealer markup’ mogen rekenen. In Nederland is dit niet is toegestaan. ,,En het gebeurt ook niet", zegt een woordvoerder van Porsche-importeur Pon.

Sterkste handgeschakelde 911

De Sport Classic is de krachtigste 911 met handgeschakelde versnellingsbak. De 3,7-liter Porsche is voorzien van twee turbo's, waardoor de Sport Classic 550 pk (405 kW) sterk is. De auto is voorzien van een handbak met zeven versnellingen en is voorzien van een zogeheten ducktail-spoiler die ook op de Porsche 911 RS uit 1973 zat.