Waarom dit Nederlandse bedrijf een snoerloze stekker voor elektrische auto op de markt brengt

Het Nederlandse bedrijf Total Safety Solutions heeft een stekker op de markt gebracht zonder snoer. Deze wordt gebruikt door hulpdiensten wanneer er een ongeluk is gebeurd met een elektrische auto of een hybride.

De uitvinders van deze stekker met de naam ‘Emergency Plug’ zijn de Nederlanders Ralf Adams en Jan Wijnans. Beide heren waren nog brandweerman toen ze in de kroeg spraken over de gevaarlijke werkomstandigheden voor veiligheidsdiensten wanneer een elektrische auto betrokken is bij een ongeval.

Vaak staat een verongelukt elektrisch voertuig kort na een ongeval nog in ‘Drive’ of in zijn achteruit. Hulpverleners weten op dat moment niet of de auto nog aanstaat omdat je niets hoort. Het is dan nog steeds mogelijk dat de bestuurder het gaspedaal intrapt en de auto in beweging zet. Het resultaat kan zijn dat de auto ineens wegrijdt, met mogelijk verschrikkelijke gevolgen.

Elektrische auto wordt gefopt

Het kost vaak veel tijd om een veilige werkomgeving te creëren voor hulpdiensten, onder meer doordat het elektrische voertuig eerst compleet moet worden uitgeschakeld. Dankzij de Emergency Plug kan dit volgens de makers in slechts enkele seconden. Het principe is simpel: de elektrische auto denkt dat ie aan een laadpaal hangt, waarna het besturingssysteem de auto in neutraal zet en in veel gevallen ook de parkeerrem aantrekt. Aan een lichtsignaal op de stekker kunnen hulpverleners zien of het veilig is om in en rond de auto te werken.

Vijftig landen

Hoewel iedere stekker een ander signaal nodig heeft, simuleert de Emergency Plug de verschillende laadprotocollen van alle elektrische auto's. De stekker wordt inmiddels geleverd aan ongeveer vijftig landen, waaronder bijna heel Europa, maar ook de VS, Canada, Japan, Brazilië, Korea en landen in het Midden-Oosten. Medeoprichter Ralf Adams verwacht dat het snel tot de standaarduitrusting van hulpdiensten zal behoren, gezien het snel groeiende aantal elektrische voertuigen wereldwijd.

Ongeval in New York

,,De interesse voor de stekker kwam in een stroomversnelling na een aanrijding in New York waarbij een hybride BMW bovenop een andere auto terecht was gekomen”, aldus Adams. ,,Eén brandweerman probeerde de bestuurder te bevrijden, terwijl een andere brandweerman onder de auto kroop. Plotseling begon de auto te rijden, waardoor een van de brandweermannen gewond raakte."

‘Blokje voor de wielen wordt een schans’

Volgens Ralf Adams is het niet alleen gevaarlijk dat je niet kunt horen of een elektrische auto nog loopt, maar is ook het enorme koppel - de kracht die een auto bij een bepaald toerental kan ontwikkelen - een groot probleem. ,,Elektrische auto's en hybrides hebben enorm veel trekkracht, waardoor de schade al snel groot is. Even een blokje voor de wielen leggen heeft geen zin, want dat blokje werkt dan als een schans.”

Ook variant voor autowerkplaatsen

De stekker voorkomt alleen dat auto's gaan rijden, maar schakelt niet de stroomtoevoer uit. ,,Het grote voordeel van onze stekker is dat de procedure van het spanningsvrij maken nu veilig kan gebeuren", zegt Adams. ,,Ook kunnen gewonden veilig uit het voertuig worden gehaald. Dat scheelt veel kostbare tijd.”