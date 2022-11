Waarom Duitsers alarm slaan als ze dit bord zien

In veel landen is duidelijk dat een taxi vrij is wanneer het taxibordje brandt. Als het uit is, zitten er al klanten in de auto. Maar wanneer het taxibordje een rood licht geeft, dreigt er onder meer in Duitsland gevaar voor de chauffeur.

De rode lamp brandt alleen wanneer het zogeheten ‘stille alarm’ is aangezet. In het taxibord zit een rood lampje dat gaat branden wanneer de chauffeur op onopvallende wijze een alarmknop heeft ingedrukt. Daarmee kan hij omstanders alarmeren dat hij in gevaar is, maar tegelijkertijd wordt ook een alarmcode verzonden naar de taxicentrale.

Omdat niet alle centrales precies kunnen zien waar de taxi zich bevindt, is het rode dakbord een goed hulpmiddel. Door aan te geven bij de politie wat de locatie is van de taxi, is hij sneller te vinden door de hulpdiensten.

Aangevallen of gegijzeld door passagier

Het alarm wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer de taxichauffeur wordt aangevallen of gegijzeld door een passagier. Om de aanvaller niet extra te provoceren en een verdere escalatie te voorkomen, is het alarm alleen van buitenaf te herkennen. Bij oudere modellen knippert het hele taxibord wanneer het stille alarm wordt ingeschakeld.

Dit systeem is misschien beter zichtbaar voor voorbijgangers, maar brengt ook het risico met zich mee dat de aanvaller de weerspiegeling in een raam ziet. Met de kleine rode ledverlichting is dit risico aanzienlijk kleiner. Het stille alarm in taxi’s is echter niet verplicht, ook al adviseert de Duitse taxibond al jaren om voertuigen ermee uit te rusten.

Volledig scherm In de Verenigde Staten zijn taxi's soms uitgerust met een rode lamp aan de achterzijde. Wanneer deze knippert, is de chauffeur in gevaar. © DPA

Duitse taxi's zijn ook voorzien van een zogenaamd ‘luid alarm’. Dit is verplicht in elke Duitse taxi. Als die geactiveerd is, toetert de taxi met tussenpozen en knipperen ook de koplampen en richtingaanwijzers. Net als het stille alarm wordt dit geactiveerd door de bestuurder.

Het kan alleen worden uitgeschakeld met een schakelaar die in de kofferbak of motorruimte is verborgen. Daarnaast wordt de taxicentrale automatisch op de hoogte gebracht van zowel het stille als het luide alarm wanneer de chauffeur op de ‘geheime’ knop drukt.

VS: rode lamp op de kofferbak

Ook in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, zijn taxi's soms voorzien van een lamp die rood kan oplichten. Vaak is die gemonteerd aan de achterzijde van de taxi op de kofferbak. In Nederland zijn ook veel taxi’s voorzien van een stil alarm waarmee chauffeurs via de taxicentrale de politie kunnen alarmeren.

Ook ziet de centrale precies waar de taxi zich bevindt en krijgen collega’s die in de buurt zijn het noodsignaal te horen. Maar in tegenstelling tot een aantal andere landen, is aan de buitenzijde van de Nederlandse taxi's niets te zien als er sprake is van een alarmerende situatie.

