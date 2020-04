Waarom eigenaren van elektrische auto's steeds minder tevreden zijn

De controle en monitoring van het laadproces staat centraal in de kritiek. Minder dan de helft (43 procent) van de chauffeurs is tevreden met deze functies. Vooral verbindingsproblemen irriteerden meer dan een derde van de gebruikers van de software (36 procent) en veroorzaakten samen met de functionele fouten (23 procent) de meeste klachten. ,,Ruim 85 procent van de ondervraagden vindt dat hier actie ondernomen moet worden”, zegt Axel Sprenger.



Ook had vier van de vijf eigenaren problemen met opladen, zowel thuis als onderweg. Als het opladen niet werkt, schakelen de meeste gebruikers over naar een ander laadstation (48 procent) of ze wenden zich tot de hotline. Maar ook daar is de tevredenheid niet overdreven goed. De meeste respondenten geven technische problemen of defecte laadstations op als oorzaak van laadproblemen.