Waarom elektrische auto het langer volhoudt als je strandt in een file

Toen honderden automobilisten strandden in een ijzige file in de Verenigde Staten, kregen bestuurders van elektrische auto's al snel de zwarte piet toegespeeld. Door de lege accu's zou het veel langer geduurd hebben voor de file oploste. Toch zit je in een elektrische auto onder deze omstandigheden het beste.

Een elektrische auto met een lege accu duw je niet zomaar naar de kant. Doordat de elektromotoren rechtstreeks op de wielen zijn aangesloten en een neutraalstand ontbreekt, moet er professionele hulp aan te pas komen. Je hebt een sleepbedrijf nodig of je moet de auto met een mobiele lader weer opladen. In de Verenigde Staten zou een 65 kilometer lange file door extreme sneeuwval op de I-95 in Virginia eerder deze maand daardoor veel langer hebben geduurd.

Maar al snel bleek dit verhaal onzin. Sterker nog, in een elektrische auto zit je beter dan in een auto met verbrandingsmotor wanneer je ingesneeuwd raakt op de snelweg. Zo schrijft Tesla Model 3-eigenaar Dan Kanninen: ,,Ik ben dankbaar dat ik in mijn elektrische auto reed toen ik vast kwam te zitten op de I-95.” Kanninen stond veertien uur stil terwijl hij toekeek hoe automobilisten om hem heen allemaal met draaiende motor probeerden om hun cabine warm te houden.

Minder dan vijf procent capaciteitsverlies

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een auto met verbrandingsmotor vrijwel zeker eerder zonder benzine zal komen te staan dan een elektrische auto met een lege accu. Het hangt natuurlijk van veel factoren af, zoals hoeveel benzine er in de tank zit en de laadstatus van de accu's van de elektrische auto. Maar volgens de Amerikaanse autosite Inside EV's houd je het in een elektrische auto niet alleen langer warm, maar heb je ook geen last van uitlaatgassen die rond de auto blijven hangen en naar binnen kunnen komen. Althans, als je afstand kunt houden van je voorgangers mét verbrandingsmotor.

De Tesla Model 3 heeft volgens Inside EV's bijvoorbeeld een zogenoemde ‘camp-mode’ waarmee de auto de cabinetemperatuur efficiënt op peil kan houden, zelfs als het voertuig is uitgeschakeld. Uit rapporten blijkt dat de auto bij temperaturen onder 0 ongeveer 2 procent van de batterijcapaciteit per uur verbruikt. De Facebookgroep met eigenaren van Tesla's Model 3 was er snel bij om hierop te wijzen. Een VW ID.4 verbruikt tussen de 3 en 4 procent. Maar royaal geschat zit je met 5 procent batterijverbruik per uur nog steeds comfortabel in een elektrische auto, aldus Inside EV's.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

