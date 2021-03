‘Waarom geeft Dacia slechts zes jaar garantie op plaatwerk?’

Te koop: de Porsche waar Maradona vaak te hard mee reed

26 februari Afgelopen jaar nam de voetbalwereld afscheid van Diego Armando Maradona (60). Even interessant als zijn carrière, zijn de auto’s waar de Argentijnse profvoetballer in reed. Zijn Porsche 911 Carrera uit 1992 wordt binnenkort mogelijk voor 150.000 à 200.000 euro verkocht. Best prijzig voor dit verouderde type, maar het feit dat de ster er - vaak veel te hard - mee gereden heeft, drijft de prijs behoorlijk op.