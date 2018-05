Waarom geen noodknop om te ontsnappen?

Elk jaar verdrinken er in ons land dertig automobilisten. Ik probeer al jaren aandacht te vragen voor een noodknop, die met één druk de ramen laat zakken, de gordels en portieren ontgrendelt en de claxon en het groot licht activeert. Want zonder hulp kom je niet uit een auto te water en sterf je een gruwelijke dood. De auto-industrie investeert miljarden in veiligheid, maar voor een levensreddende noodknop is geen belangstelling. Gelukkig kunnen we wel fileparkeren met een druk op de knop.