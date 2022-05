‘Waarom hebben moderne auto’s geen reservewiel?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘De belangrijkste reden is minder gewicht in de auto, dus een gunstiger brandstof- of stroomverbruik. Verder levert het vaak meer bagageruimte op. En natuurlijk is het voor de autofabrikant een mooie kostenbesparing. De noodzaak is ook minder geworden omdat tegenwoordig wordt afgeraden om langs de weg zelf een lekke band te verhelpen. Ook op de vluchtstrook ben je niet veilig.’