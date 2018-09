Waarom heet het verzekeringsbewijs nog groene kaart?

Het internationale verzekeringsbewijs was oorspronkelijk vormgegeven als een groene kaart. Het vermeldt in welke Europese landen je autoverzekering dekking biedt. De kaart ziet er overal in Europa hetzelfde uit, maar mag tegenwoordig ook een digitale kaart zijn of een zwart-wit kopie. Het belangrijkste is dat de verzekeringsgegevens erop vermeld staan. In de meeste Europese landen is het niet meer verplicht om de groene kaart bij je te hebben. Wel moet de automobilist op een andere manier kunnen aantonen dat de auto verzekerd is. Voor dat doel is de kaart nog steeds handig.