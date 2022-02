Waarom het handig is als je de betekenis van dit vreemde verkeersbord weet

Eerder schreven we al over een bord met een zwarte stip en eentje met een oranje pijl, waarvan de meeste Duitsers de betekenis niet kennen. Dat geldt dus ook voor het bovenstaande blauwe bord met het zwarte symbool in het midden. In een onderzoek uitgevoerd door de ADAC in 2013 wist slechts een op de twintig bestuurders waar het onheilspellend ogende verkeersbord voor staat, hoewel het al in 2007 werd geïntroduceerd.

Engelse sleutel

Omdat het symbool in het midden gemakkelijk voor een toren kan worden aangezien, denken veel automobilisten dat er ergens in de buurt een zendmast is. Maar dat is niet het geval. Het plaatje dat op een witte achtergrond wordt getoond, is een Engelse sleutel - ook wel moersleutel of bahco genoemd. Het is een hulpmiddel dat vaak wordt gebruikt in autoreparatiewerkplaatsen. En dat is precies waar dit mysterieuze teken naar verwijst.

Werkplaats in de buurt

Dus als je pech hebt met je auto en je ziet dit bord, dan hoef je niet meteen de ANWB, ADAC of andere hulpdienst te bellen. Er is dan namelijk een werkplaats in de buurt van het verkeersbord waar het voertuig eventueel gerepareerd kan worden. Handig om te weten dus als je onverhoopt met je auto strandt in Duitsland.

