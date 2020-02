Waarom in deze stad vorig jaar geen fietsers en voetgangers stierven in het verkeer

Na Oslo kan ook Helsinki trots melden dat er in 2019 geen kinderen, voetgangers of fietsers zijn gestorven in het verkeer. De oorzaak? Een verkeersbeleid dat de zwakkere weggebruikers consequent beschermt.

Europa blijkt nog altijd levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers. In veel steden zijn ze vogelvrij. Maar er zijn twee uitzonderingen: Oslo en Helsinki. Dat is niet altijd zo geweest. In 1965 vielen er in de Finse hoofdstad Helsinki, een stad met 630.000 inwoners, 84 verkeersdoden.

In de jaren 80 en 90 waren er nog zo’n 20 tot 30 doden per jaar. Maar toen begonnen de cijfers dramatisch te dalen. Na 2010 verongelukten jaarlijks slechts zeven mensen in het verkeer. En in 2019 overleed er geen enkele fietser of voetganger in het verkeer. Volgens voorlopige gegevens stierven in 2019 in totaal drie mensen in het verkeer, een automobilist en twee motorrijders, zo maakte de stad Helsinki onlangs bekend.

Verlagen snelheid