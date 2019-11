Waarom is er niet méér wegverlichting?

Walging én waardering: zo reageert het internet op bizarre pick-up van Tesla

7:47 Is Elon Musk gek geworden? Dat is de meest gehoorde reactie op Tesla's Cybertruck. De meerderheid hoopt op een grap en noemt de pick-up ‘bizar’ en ‘foeilelijk’, maar de ‘Teslapostelen’ prijzen het ontwerp de hemel in.