Waarom is geluid richtingaanwijzer niet te regelen?

Ik ben het met u eens. Dankzij de elektronica in de auto is tegenwoordig vrijwel alles naar wens in te stellen. Bij de richtingaanwijzer zou ik wel pleiten voor een minimaal volume, want met het oog op de verkeersveiligheid zou het niet handig zijn als je hem niet meer hoort als hij per ongeluk aanstaat. Nog handiger lijkt het mij als je ook de klank kan wijzigen. In sommige auto's ervaar ik het als een irritant geluid.