Waarom je auto langzamer is op hete dagen en meer verbruikt

Politie plukt zeven snelheids­dui­vels van A28: met ruim 160 km/u onderweg naar au­to-evenement

Peperdure auto's die met een bloedgang over de A28 scheurden. De politie plukte gisteren bij Meppel zeven snelheidsduivels van de weg. Met snelheden van soms wel 190 kilometer per uur jakkerden zij over de honderdweg. De zeven bestuurders mochten ook allemaal hun rijbewijs inleveren.

6 juni