Waarom je deze negen SUV’s beter niet kunt kopen

Aan 18.000 SUV-bezitters vroeg Britse consumentenorganisatie WhatCar? wat voor problemen zich de afgelopen twaalf maanden aandienden met hun auto. In de enquête werd gevraagd naar mankementen aan de airco, accu, carrosserie, remmen, motor, motorelektronica, uitlaat, brandstofsysteem, versnellingsbak, interieurbekleding, overige elektronica, navigatie, stuurinrichting en wielophanging. Ook werd de deelnemers gevraagd hoe lang het duurde voordat de auto was gerepareerd en hoeveel het kostte.

Op basis van die informatie is voor elk model een unieke betrouwbaarheidsscore gemaakt. Dit zijn de modellen die de meeste tijd in de garage doorbrachten en waar eigenaren de hoogste reparatiekosten aan kwijt waren. Opvallend is dat veel clichés van de autowereld ook in 2020 nog aardig kloppen: de meeste problemen worden gevonden bij Britse, (half-)Franse en Italiaanse merken.

9. Land Rover Discovery (2004-2017) Betrouwbaarheidscijfer: 82,5 procent

Ga er niet vanuit dat de verouderde Land Rover Discovery qua betrouwbaarheid in deze top 10 staat omdat het een oud model is: zijn opvolger scoort slechts 1 procent beter en 41 procent van beide modellen had last van storingen.

8. Nissan Qashqai petrol (2014-nu) Betrouwbaarheidscijfer: 82,1 procent

De benzine-uitvoeringen van de Nissan Qashqai presteerden iets slechter dan diesels: 48 procent had een storing in vergelijking met 42 procent van de diesels. Accuproblemen troffen 24 procent van de auto’s en 6 procent had remproblemen en problemen met hun motor.

7. Land Rover Discovery Sport (2014-nu) Betrouwbaarheidscijfer: 81,9 procent

Ongeveer 43 procent van de eigenaren van de Land Rover Discovery Sport ondervond problemen die al onze 14 onderzochte categorieën omvatten, behalve de besturing.

6. Renault Kadjar (2015-nu) Betrouwbaarheidscijfer: 81,3 procent

De Renault Kadjar heeft veel elektrische storingen. Bij 34 procent van de eigenaren ging het fout en 11 procent daarvan had betrekking op niet-motorgebonden elektronica.

5. Ford Edge (2016-2019) Betrouwbaarheidscijfer: 80,7 procent

Ford Edge-eigenaars brengen veel tijd door in de garage. 45 procent van de auto’s had een storing en ongeveer de helft van de eigenaren was hun auto meer dan een week kwijt.

4. Range Rover Evoque (2011-2019) Betrouwbaarheidscijfer: 78,4 procent

De Range Rover Evoque van de vorige generatie is de minst betrouwbare SUV uit de Range Rover-familie. De problemen kwamen voor in 13 van de 14 onderzochte categorieën; alleen de besturing bleef vrij van fouten.

3. Range Rover Velar (2017-nu) Betrouwbaarheidscijfer: 77,9 procent

Een schokkende 48 procent van de eigenaren van de Range Rover Velar meldde dat hun auto een storing had opgelopen, waarbij 33 procent van de auto’s last had van niet-motorgebonden elektrische problemen.

2. Nissan X-Trail (2014-nu) Betrouwbaarheidscijfer: 77,1 procent

De Nissan X-Trail is heel wat minder robuust dan hij eruitziet. Het was de minst betrouwbare grote SUV. met storingen in 11 van de 14 categorieën.

1. Jeep Renegade (2015-nu) Betrouwbaarheidscijfer 77.1 procent