Waarom je geen gaten moet laten vallen als het verkeerslicht op groen springt

Rijden als een vorst: voormalige auto van Britse koningin staat te koop

26 april Het is dé clichématige zin van malafide verkopers om een auto aan te prijzen: ‘Deze auto is altijd van een oud vrouwtje geweest.’ In het geval van deze peperdure Bentley is dat nu eens een keer wel echt waar, want de vorige eigenaar was de Britse koningin Elizabeth II.