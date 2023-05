Waarom je niet zomaar onderweg een dutje mag doen in je auto

Een powernap na je werk om te voorkomen dat je achter het stuur in slaap valt, een overnachting tijdens een vakantierit, of de stoel achterover omdat je bang bent dat je te veel gedronken hebt na een feestje: het lijkt soms een goed idee. Maar mag het eigenlijk wel, slapen in je auto?

Het antwoord is een beetje flauw, maar dat verschilt per gemeente. Tot 2008 stond in de Wet op de Openluchtrecreatie dat je niet mocht slapen in je auto op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Deze wet is niet langer geldig, maar dat betekent niet dat je nu overal mag slapen.

Verbod op ‘recreatief nachtverblijf’

Want hoewel je volgens de Nederlandse wet in principe overal langs de openbare weg in je auto mag slapen, heeft bijna elke gemeente dit in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden. De gemeenten hebben hiertoe het verbod op ‘recreatief nachtverblijf’ overgenomen uit de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

‘Verbod geschrapt’

Vooral in Zeeland en andere kustplaatsen wordt hier streng toezicht op gehouden, omdat anders bijvoorbeeld sprake zou zijn van een wildgroei aan campers die langs de weg gaan staan. Ook de politie in Amsterdam heeft de afgelopen jaren veelvuldig bekeuringen uitgedeeld van 140 euro aan toeristen die overnachtten in hun auto. Volgens de ANWB heeft een aantal gemeenten het verbod inmiddels geschrapt in het kader van deregulering, maar voor het merendeel van de Nederlandse dorpen en steden geldt het nog steeds.

Op parkeerplaatsen gedoogd

Anders is het op de grote parkeerplaatsen langs de snelweg in Nederland. Hier wordt het overnachten in je eigen auto gedoogd omdat de politie ook liever heeft dat je stopt wanneer je te moe bent om verder te rijden. Nederland vormt op dit gebied echter een uitzondering, want afgezien van de Belgische kustlijn mag je bijna overal in Europa waar je je auto mag parkeren, ook in de auto slapen. Wil je precies weten wat de regels per land zijn, kijk dan hier.