‘Waarom mogen buitenlanders met hun eigen kenteken blijven rijden in Nederland?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Zolang iemand niet langer dan vier maanden in Nederland woont, hoeft hij zich niet te laten inschrijven in de zogenaamde basisregistratie personen (BRP) en mag hij daarom zijn auto met buitenlands kenteken maximaal zes maanden per jaar belastingvrij in Nederland gebruiken. Dat hoeft overigens geen aaneengesloten periode te zijn. Verkeersboetes kunnen tegenwoordig in Europees verband tussen landen onderling naar de betreffende kentekenhouder worden doorgestuurd. Maar of dat in de praktijk altijd gebeurt, is een tweede. Het ene land is er strenger in dan het andere. En soms hangt het ervan af hoe ernstig de overtreding is.’