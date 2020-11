Waarom niemand deze schattige elektrische Honda wil

De Honda e oogt onweerstaanbaar, zeker op de eerste beelden van deze stadsauto die enkele jaren geleden werden verspreid. De auto trof veel autoliefhebbers recht in het hart met zijn bolle wielkasten, grote wielen en schattige snoet. Toen de auto in Europa begin dit jaar op de markt kwam bleken de uitgebouwde wielkasten verdwenen en was de auto plotseling voorzien van kruiwagenwieltjes, maar niemand die erom maalde. Nog altijd was de auto schattig genoeg om de harten van Europese autokopers te stelen.

Volledig scherm De puur elektrische Honda e. © Honda

Althans: waar het gaat om de looks. Want de geringe actieradius speelt 'm parten. Je komt volgens de WLTP-norm 222 kilometer ver op een volle lading, maar dat blijkt in de praktijk vaak rond de 140 kilometer en daardoor zit je onder de 100 kilometer al met samengeknepen billen naar je actieradius te kijken. Het tweede nadeel is zijn hoge prijs. Want een vanafprijs van 35.330 euro is voor deze Honda - die in de regel als tweede auto wordt gekocht - flink duur.

Dat kan een stuk beter. Zo heeft de Peugeot e-208 weliswaar een minder schattige snuit, maar dit model komt ruim 300 kilometer ver en is net zo duur. Ook andere concurrenten bieden meer kilometers en vaak voor minder. Niet vreemd dus dat in Duitsland van januari tot september slechts 298 exemplaren van de Honda werden verkocht. In Nederland staat de teller op 50 verkochte auto's en ook in andere landen lijkt het model niet de gehoopte verkoophit te worden. Daarmee schiet Honda zichzelf lelijk in de voet, want met zulke aantallen haalt de fabrikant zijn gemiddelde Co2-uitstoot per verkochte auto niet genoeg naar beneden.

Daarom is Honda nu noodgedwongen toegetreden tot de Co2-pool van Tesla en de Italiaans-Amerikaanse fabrikant FCA om boetes voor te hoge vlootemissies te vermijden. Dat bevestigde Honda tegenover het gerenommeerde Duitse opinieblad Der Spiegel. In zo’n pool worden emissiewaarden van voertuigen van verschillende fabrikanten met elkaar verrekend. De kans is klein dat daarmee de boel compleet rechtgetrokken kan worden, maar het lijkt er wel op dat op die manier miljardenboetes kunnen worden omgezet in miljoenenboetes.

