Op de weg dienen autobestuurders in Nederland zo veel mogelijk rechts te houden. Maar doen ze dat ook altijd? Volgens lezer Magdalena Frasure doen ze dat niet en zij vraagt zich af hoe dat komt. Rijden Duitsers echt beter? Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ,,Ik woon in Duitsland, net over de grens met Nederland. Waarom rijden Nederlanders zo ver naar links? Als je ze tegenkomt op een tweebaansweg moet je zowat je spiegel intrekken om niet geraakt te worden. En op de grote weg weet je niet zeker op welke rijbaan ze zich bevinden en of je kunt inhalen.’’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ,,Dit is mij eerlijk gezegd nooit opgevallen. Laten we vooral ook niet meteen de conclusie trekken dat Nederlandse automobilisten angsthazen zijn. Maar toch, als het waar is wat u meent te constateren, dan komt het wellicht toch doordat het Nederlandse verkeer op een aantal punten verschilt van het Duitse.

Zo hebben we hier veel meer fietsers op de weg. En we hebben relatief veel smalle wegen, zoals heel veel polder- en dijkwegen. Ook langs de vele waterwegen van het waterrijke Nederland zijn de rijbanen voor het autoverkeer vaak niet breed. Omdat je op dat soort smalle wegen vaak fietsers tegenkomt, ben je eerder geneigd wat verder naar links te rijden. Je wilt immers altijd een voldoende, veilige afstand houden tot het fietsverkeer.

Op snelwegen speelt zich iets anders af. Doordat daar altijd een snelheidslimiet geldt, in tegenstelling tot een groot deel van de Duitse snelwegen, worden autobestuurders wellicht minder alert.

Kijk maar eens naar het verkeer op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Dat is een extreem brede snelweg met veel rijstroken, maar er wordt een strikte snelheidslimiet gehanteerd. Waardoor veel automobilisten de cruise-control inschakelen en al dan niet uit verveling soms neigen wat suffer te gaan rijden. Ze hebben dan bijvoorbeeld niet altijd in de gaten dat ze een beetje buiten de rijstrook zijn beland. Grote verschillen in rijsnelheden maken een weg onrustiger en daardoor soms ook gevaarlijker, maar tegelijkertijd blijven automobilisten er alerter door.’’

